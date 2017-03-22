«Навруз – 2017»: узбекистанцы почувствовали свободу

В этом году в Узбекистане праздник «Навруз» отметили без традиционных официальных торжеств. Согласно специальному постановлению президента Шавката Мирзияева, в областных центрах, а также на площадях и в парках культуры и отдыха в Ташкенте были организованы народные гулянья-сайили.

В беседе с «Озодликом» декоратор Рихситилла Рахметов, ответственный за украшение площадей в Ташкенте, говорит, что в Узбекистане впервые за последние 25 лет была полностью изменена концепция празднования «Навруза».

По словам собеседника, в этом году концепция праздника была разработана в виде «антипирамиды»:

– К примеру, только в одном Ташкенте «Навруз» отметили в 20 местах города. Раньше праздник отмечали только в одном месте. Выступления канатоходцев, юмористов, фольклорно-этнографических ансамблей и профессиональных певцов не стали ограничивать какой-то регламентной программой. Предыдущие праздники «Навруза» напоминали шоу-пирамиду под названием «все для одного человека». А в этом году в Узбекистане праздник отметили в виде антипирамиды под названием «Навруз для всех», – говорит нашему радио художник-декоратор Рихситилла Рахметов.

Как говорит «Озодлику» певица Азиза Ниязметова, выступившая 20 марта в народных гуляниях в дуэте с народным артистом Узбекистана Гуломжоном Якубовым, в этом году празднование «Навруза» заметно отличалось от предыдущих:

​– В этом году мы почувствовали свободу. Раньше мы работали на площади под сильным контролем. Нам даже запрещали приближаться к зрителям. Какую песню спеть, когда аплодировать и танцевать​ – все это было загнано в жесткие рамки. Во время прогона нельзя было даже сделать хотя бы один шаг в сторону. В этом году мы ходили среди народа, пели вместе с ним. Смогли подойти ближе к зрителям, петь вместе с ними. В этом году мы чувствовали себя как как птица, выпущенная из клетки, ​– сказала Азиза Ниязметова.

Попросивший не разглашать его имя известный фотограф, готовивший в день празднования «Навруза» фоторепортажи из площадей Ташкента, рассказал «Озодлику» о том, что на мероприятиях, состоявшихся при непосредственном участии президента, все-таки наблюдались некоторые признаки тоталитарного прошлого:

– В парках прошли всенародные сайили. Раньше праздник организовывался исключительно для Одного лица. Кажется, что в этом году вспомнили, что есть еще и люди. Я сделал фотографии во время мероприятий, в которых принял участие сам Мирзияев. Там было заметно усиление мер безопасности. Концертные номера показались мне излишне организованными. Например, сайил, который прошел возле памятника Пушкину, прошел немного свободнее. Но, несмотря на то, что на мероприятиях с участием президента все-таки наблюдались некоторые признаки тоталитарного прошлого, кажется, что что-то все-таки изменилось. Но я не могу сказать, что именно изменилось. К примеру, раньше, несмотря на то, что у меня была аккредитация, я испытывал трудности при фотографировании. Если раньше охранники пугали всех своим холодным взглядом, то в этот раз они улыбались. Я тоже смог передвигаться более свободно. В этом году было на 1 процент свободнее, возможно, что в следующем году будет еще больше свободы, – говорит фотограф.

Напомним, что 1 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление «О подготовке и проведении всенародного праздника «Навруз» в 2017 году».

В этом году в Узбекистане «Навруз» праздновали как всенародный сайиль (всенародные гуляния). Правительство отменило ежегодные официальные торжества, посвященные всенародному празднику «Навруз», на которые приглашались лишь избранные лица.