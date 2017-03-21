На праздник Навруз в Ташкенте «выбросили» картошку по 1800 сумов за килограмм
Как сообщает агентство «Фергана» со ссылкой на своих читателей из Ташкента, сразу на нескольких рынках столицы Узбекистана 21 марта 2017 года, на второй день празднования «Навруза», появился в продаже картофель по 1800 сумов/килограмм. Ранее сообщалось о дефиците и резком подорожании картофеля в Узбекистане в начале марта текущего года.
Источники агентства отправили фотографию, сделанную утром 21 марта на рынке «Авиасозлар» (Кадышева), на которой можно увидеть горожан, выстроившихся в длинную очередь за дешевым картофелем.
Картофель остается одним из основных продуктов питания для жителей Узбекистана. Чем обусловлен дефицит картошки – неизвестно. Ясно только то, что сегодняшняя продажа организована властями, решившими сделать «подарок» населению в связи с празднованием дня весеннего обновления, пишет «Фергана».
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