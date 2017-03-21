Госсекретарь США Тиллерсон может приехать в Москву в апреле

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен пропустить встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО в начале апреля, чтобы отправиться 12 апреля в Москву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Встреча на уровне глав МИД всех 28 стран НАТО в Брюсселе должна была стать первой для Тиллерсона в его новой должности. Перед поездкой в Москву госсекретарь также примет участие в переговорах президента Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином, который прилетит в США в начале апреля.

В Госдепартаменте подтвердили планы Тиллерсона приехать с визитом в Москву, однако его дату не сообщили.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook'е написала, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что Тиллерсон намерен приехать в Москву 12 апреля.

16 февраля в Бонне (Германия) на первой встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил готовность Вашингтона работать с Москвой, если это будет отвечать интересам Соединенных Штатов. Он также призвал Россию соблюдать Минские соглашения по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.