Мирзияев отпраздновал «Навруз» несколько иначе, чем его предшественник Каримов (видео)

Президент Шавкат Мирзияев поздравил 20 марта народ Узбекистана с «Наврузом» по телевидению. В этом году «Навруз» в городах и селах республики отметили народными гуляньями. Во время спецопераций, проведенных накануне праздника, силовики задержали 634 человека.

20 марта официальное мероприятие по случаю празднования «Навруза» прошло не в Национальном парке имени Алишера Навои в центре Ташкента, как это происходило на протяжении многих предыдущих лет, а в столичном парке имени Абдуллы Кадыри.

Принявший участие в торжестве президент Шавкат Мирзияев поздравил узбекский народ с «Наврузом». Его праздничное обращение было коротким, в отличие от поздравительных речей его предшественника Ислама Каримова:

«Дорогие соотечественники! На нашу благодатную землю вместе с весной приходит долгожданный, любимый всеми нами прекрасный праздник «Навруз». От всего сердца, искренне поздравляю всех жителей нашей страны с этим замечательным праздником – Новым годом по восточному календарю. В эти светлые дни желаю вам, мои дорогие, крепкого здоровья, счастья и удачи, мира и благополучия!».

В своем поздравлении Мирзияев отметил, что «Дух и философия «Навруза» созвучны благородным идеям и целям Года диалога с народом и интересов человека», и в связи с этим этот праздник проходит во всех городах и селах Узбекистана как всенародные гулянья-сайили.

В этом году в дни празднования «Навруза» узбекистанцы будут отдыхать 3 дня. В подписанном 16 марта постановлении президента Шавката Мирзияева говорится, в частности, следующее: «Учитывая огромную роль и значение всенародного праздника «Навруз» в духовной жизни нашей страны и в целях создания благоприятных условий для отдыха населения: перенести выходной день с субботы 18 марта 2017 года на понедельник 20 марта 2017 года и считать 18 марта рабочим днем; объявить понедельник 20 марта 2017 года выходным днем».

Несмотря на то, что в этом году «Навруз» и официальные торжества, приуроченные к этому празднику прошли немного иначе, мероприятия, связанные с подготовкой к празднику практически не отличались от тех, которые проводились в Узбекистане в предыдущие годы.

Как обычно, и в этом году с 21:00 19 марта на некоторых улицах Ташкента было ограничено движение автотранспорта. Кроме того, появилось сообщение о том, что сегодня, 21 марта может быть временно приостановлено движение автотранспортных средств на нескольких улицах узбекской столицы, где будут проводиться праздничные мероприятия.

Помимо этого, в Узбекистане в ходе операции «Тозалаш-Антитеррор» («Чистка-Антитеррор»), которая была проведена накануне празднования «Навруза», были задержаны 634 человека, находившиеся в розыске.

Как сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Узбекистана Даврон Назармухаммедов, в 262-х местах проведения массовых гуляний усилены меры по поддержанию общественного порядка, предотвращению чрезвычайных ситуаций, обеспечению дорожной и пожарной безопасности.

В этом году накануне празднования «Навруза» постановлением Кабинета министров 11-12 марта – в субботу и воскресенье – по всей республике были проведены всенародные благотворительные хашары – субботники.

Помимо этого, в редакцию «Озодлика» поступили жалобы от некоторых узбекистанцев, которые были недовольны тем, что в связи с празднованием «Навруза» местные хокимияты (администрации) попросили работников и сотрудников организаций и учреждений перевести однодневную заработную плату на расчетный счет благотворительного фонда «Махалля».

В документе, который оказался в распоряжении нашей редакции, говорится, что данные меры осуществлялись на основании постановления № 208-Ф, принятым Кабинетом министров Узбекистана 2 марта этого года.

Представители местных администраций и фонда «Махалля», с которыми удалось пообщаться репортеру «Озодлика», сообщили о том, что перевод однодневной заработной платы работников и сотрудников госучреждений на счет благотворительного фонда осуществляется на добровольно-принудительной основе.