Число детских самоубийств в России за год выросло почти на 60%

«С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение «групп смерти» в соцсетях», – заявила 20 марта уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

По ее словам, именно «группы смерти» – одна из основных причин роста количества детских самоубийств почти на 60% за прошлый год.

По информации уполномоченного по права ребенка, лишь каждая вторая школа имеет в штате педагога-психолога.

9 марта в Госдуму внесли законопроект с поправками в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за склонение несовершеннолетних к самоубийству, в том числе, через «группы смерти» в соцсетях.

Поправки предусматривают:

введение в уголовный кодекс новой статьи – «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства».

наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до двух лет, а содействие совершению самоубийства – до трех лет.

если такое склонение или содействие было совершено в отношении детей, беременных женщин, или через интернет, срок лишения свободы поднимут до четырех лет.

если самоубийство произошло, то срок лишения свободы предлагается поднять до пяти лет.

после самоубийства ребенка или беременной женщины наказание предусматривает до семи лет лишения свободы.

По данным Роспотребнадзора, почти 30% ссылок, содержащих запрещенную информацию о способах совершения самоубийства, приходится на социальные сети.