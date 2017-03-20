В Узбекистане вступил в силу закон «Об органах внутренних дел», но правозащитники настроены пессимистично

В Узбекистане 17 марта вступил в силу закон «Об органах внутренних дел». Об этом в воскресенье сообщили местные СМИ. Со дня провозглашения независимости республики в 1991 году узбекская милиция осуществляла свою деятельность без специального закона, на основании внутренних инструкций и нормативных документов, не обнародованных общественности.

Закон «Об органах внутренних дел» был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 12 августа 2016 года и одобрен Сенатом 24 августа того же года.

16 сентября прошлого года Шавкат Мирзияев, на тот момент являвшийся временно исполняющим обязанности президента Узбекистана, подписал данный закон. 17 сентября закон был опубликован в газетах «Халқ сўзи» и «Народное слово» и вступил в силу через шесть месяцев.

На протяжении последних двадцати шести лет Министерство внутренних дел Узбекистана осуществляло деятельность на основании внутренних инструкций и нормативных документов, которые не были обнародованы общественности, а также на основании Устава МВД.

Закон «Об органах внутренних дел» Узбекистана запрещает сотрудникам органов внутренних дел прибегать к пыткам, насилию и другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Согласно закону, они также обязаны пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физические или нравственные страдания.

Напомним, что данный закон был принят по инициативе ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова. В ходе своего выступления, посвященного 23-й годовщине Конституции республики, Каримов заявил об отсутствии закона, определяющего полномочия сотрудников органов внутренних дел. Тогда Каримов отметил, что основную часть обращений, поступивших от граждан за 9 месяцев 2015 года на действия должностных лиц, составляют жалобы относительно неправомерных действий сотрудников органов внутренних дел.

Нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в ходе селекторного совещания 9 февраля этого года также подверг резкой критике работу сотрудников узбекской милиции:

– В прошлом году из органов внутренних дел были уволены 4518 сотрудников, 966 из них – «по негативным обстоятельствам». Большинство из них совершили такие преступления, как взяточничество, злоупотребление и превышение должностными полномочиями. Как в данном случаи можно повысить авторитет сотрудников органов внутренних дел? Если защитники порядка и закона сами совершают преступление, то к кому со своими проблемами должен обращаться простой народ?, – заявил в ходе селекторного совещания президент Узбекистана.

Он также заявил, что сотрудники органов внутренних должны расследовать уголовные дела объективно и качественно и давать справедливую правовую оценку преступным действиям.

Однако местные правозащитники не уверены, что вступление в силу данного закона существенно изменит в положительную сторону работу узбекской милиции. Такого же мнения придерживается ташкентский правозащитник Шухрат Рустамов:

– Они не будут рассматривать жалобы, написанные согласно новому закону. Вы думаете, что чиновник, не принявший вашу жалобу, основанную на Конституции, будет следовать недавно принятому закону? Факты о применении пыток становятся известны только в случае, если подвергнутый пыткам человек скоропостижно умирает. Другие факты невозможно доказать, никто этого не признает. Я считаю, что новый закон не поможет признать факты применения пыток. Этот орган, давно неплевавший на Конституцию, также давно наплевал на новый закон, – сказал «Озодлику» правозащитник Шухрат Рустамов.​