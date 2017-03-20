Камилов и Лавров обсудили предстоящий визит Мирзияева в Москву

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

«18 марта по инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с министром иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камиловым», – говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили подготовку государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзияева в Российскую Федерацию.

Кроме того, были затронуты актуальные вопросы двусторонних отношений, состояние и перспективы внешнеполитического взаимодействия России и Узбекистана.

В апреле 2017 года состоится государственный визит Шавката Мирзияева в Россию. Совместно подготовлен солидный пакет документов, предлагаемых к подписанию в ходе государственного визита, из которых ключевыми, по мнению узбекской стороны, являются, межправительственные соглашения в сфере трудовой миграции, здравоохранения, межрегионального сотрудничества, туризма и по ряду других направлений.