20 марта в США пройдут слушания о вмешательстве России в выборы

20 марта комитет по разведке Палаты Представителей Конгресса США проведет первые публичные слушания по заявлениям президента Дональда Трампа о скрытом наблюдении, которое, как он утверждает, за ним вела администрация его предшественника Барака Обамы. Кроме прочего, будет рассмотрено вмешательство России в прошлогодние президентские выборы в Соединённых Штатах.

На открытых слушаниях члены комитета заслушают показания директора Федерального Бюро Расследований Джеймса Коми и главы Агентства национальной безопасности Майка Роджерса. Также был приглашён бывший помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, покинувший свой пост после сообщений СМИ о его связях с Россией.

4 марта Трамп в серии твитов обвинил Обаму в прослушивании небоскреба Трамп Тауэр в Нью-Йорке, где находится пентхаус нынешнего главы государства. Экс-президент отверг эти обвинения. О вмешательстве России в выборы главы Белого дома Соединенные Штаты заявили 6 января. Разведывательное сообщество США пришло к выводу, что президент России Владимир Путин распорядился провести хакерские атаки на Демократическую партию, чтобы повлиять на предвыборную кампанию и помочь Трампу. В Кремле причастность к кибератакам отрицают.