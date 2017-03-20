В Андижане эксперты МВД уже два месяца проверяют ноутбуки учащихся исламского учебного заведения

Руководство среднего специального исламского учебного заведения «Саййид Мухйиддин махдум» в Андижане до сих пор не вернуло студентам старших курсов личные ноутбуки, отнятые у них два месяца назад. Родители учащихся жалуются, что их дети испытывают трудности с поиском необходимой литературы. Руководство учебного заведения заявляет, что ноутбуки студентов отданы экспертам правоохранительных органов.

Отец одного из студентов, который учится на 4-курсе среднего специального исламского учебного заведения «Саййид Мухйиддин махдум» в Андижане, рассказал репортеру «Озодлика» о том, что руководство учебного заведения отняло у старшекурсников их личные ноутбуки два месяца назад:

– Тогда еще была зима. Однажды мой сын пришел с учебы и рассказал о том, что директор учебного заведения собрал у всех студентов 4-курса их личные ноутбуки, обещая вернуть им через 3-4 дня, после того, как все компьютеры студентов проверят. С тех пор я постоянно спрашиваю сына, вернули ли им ноутбуки. Но он говорит, что пока не вернули. Неужели за два месяца они не успели проверить все ноутбуки?, – возмущается отец одного из студентов исламского учебного заведения «Саййид Мухйиддин махдум» в Андижане.

Отец другого студента данного учебного заведения, попросивший не разглашать его имя, жалуется на то, что из-за отсутствия ноутбука его сын испытывают трудности с поиском необходимой литературы:

– Сын говорит, что у пятнадцати студентов 4-курса были ноутбуки марок Acer, Samsung и HP. Руководство учебного заведения отняло у них все эти ноутбуки. Оказывается, там только студентам 4-курса разрешено использовать компьютеры. Им разрешали посещать уроки с ноутбуками. В учебном заведении недостаточно книг на арабском языке, поэтому студенты находили в Интернете всю необходимую литературу в электронном варианте, – говорит отец одного из студентов исламского учебного заведения «Саййид Мухйиддин махдум».

По его словам, студенты не раз обращались к директору исламского учебного заведения «Саййид Мухйиддин махдум» Нурилле Кадырову с просьбой вернуть им ноутбуки, однако тот заявил им, что все личные компьютеры студентов проверяют эксперты органов внутренних дел.

Однако директор исламского учебного заведения «Саййид Мухйиддин махдум» Нурилла Кадыров, услышав вопрос репортера «Озодлика» о причине изъятия ноутбуков студентов на экспертизу, отключил свой телефон.

Не представившийся сотрудник Комитета по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана заявил нашему радио, что «к ним жалоба по данному вопросу не поступала».

Заместитель председателя Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМУ), шейх Абдулазиз Мансур обещал нашему репортеру ответить на этот вопрос после подробного изучения ситуации.

Редакции «Озодлика» не удалось получить комментарий в РОВД Алтынкульского района Андижанской области, где находится среднее специальное исламское учебное заведение «Саййид Мухйиддин махдум».

Правительство Узбекистана опасается того, что молодежь может заняться поиском и чтением в Интернете экстремистской литературы, что впоследствии может привести к вступлению их в ряды запрещенных религиозных течений.

Власти не первый год принимают меры для предотвращения подобных случаев.

В частности, в марте прошлого года во всех регионах республики прошла презентация книги заместителя председателя ДУМУ Айдарбека Тулепова под названием «Защита от интернет-угроз».

В книге автор утверждает, что на сегодняшний день Интернет превратился в оружие для «экстремистов и террористов», а также «некоторых злых сил на Западе», которые ставят перед собой цель «манкуртизировать узбекскую молодежь».

По данным специалистов по информационным технологиям, в Узбекистане около 11 миллионов человек, то есть 38 процентов населения пользуется Интернетом. К примеру, в таких развитых странах мира, как Япония, США, Германия и Франция 85-90 процентов населения активно пользуется Интернетом. А в Финляндии, Норвегии и Швеции, в которых Интернет внесен в ряд основных прав, услугами Сети пользуется 95 процентов населения.