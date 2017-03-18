«Репортеры без границ» просят не допустить высылки журналиста Али Феруза в Узбекистан

Прессозащитная организация «Репортеры без границ» (РБГ) крайне обеспокоены угрозой экстрадиции из России в Узбекистан журналиста «Новой газеты» Худойберди Нурматова (творческий псевдоним Али Феруз), задержанного 16 марта 2017 года в Москве. РБГ призывает российские власти не депортировать узбекского журналиста на родину, где он подвергнется пыткам, говорится в распространенном пресс-релизе организации.

«Высылка Али Феруза в Узбекистан будет незаконной и поставит его жизнь в большую опасность , – заявил глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии РБГ Йоханн Бир, – его журналистская и правозащитная деятельность чреваты для него самыми ужасными последствиями в стране, где применение пыток носит систематический характер. Мы призываем российские власти не депортировать журналиста и как можно быстрое рассмотреть его прошение об убежище».

О задержании Нурматова стало известно в утром в четверг. пресс-секретаря издания Надежда Прусенкова рассказала, что у журналиста «сложная ситуация с документами» – он просил российские власти о статусе беженца из Узбекистана и получил отказ, который позднее был отменен решением суда.

Нурматов учился в России, а юность провел в Узбекистане, где занимался гражданским активизмом и откуда вынужден был уехать из-за давления со стороны властей, сообщила Прусенкова.