Обвиняемый в хакерстве в США работал в «Ренессанс Капитал»

Один из граждан России, обвиняемых в Соединенных Штатах во взломе серверов компании Yahoo и являющихся, как утверждается, сотрудниками ФСБ, оказался начальником службы безопасности инвестиционного банка «Ренессанс Капитал». Об этом пишет в субботу «Коммерсант».

В пресс-службе «Ренессанс Капитала», как утверждает издание, подтвердили, что Игорь Сущин являлся сотрудником ООО «Ренессанс Брокер», но был уволен 16 марта – сразу же после того, как Министерство юстиции США официально обвинило его в хакерстве.

В обвинительном заключении Министерства юстиции США говорится, что Сущин возглавлял «службу информационной безопасности» в некоей российской компании, но ее название не приводится. Утверждается, что он, помимо прочего, получил незаконный доступ к электронной переписке руководства этой компании. В «Ренессанс Капитале» утверждают, что им об этом неизвестно, однако выражают готовность сотрудничать со следствием, пишет «Коммерсант».

«Ренессанс Капитал» принадлежит структурам бизнесмена Михаила Прохорова.

Обвинения Сущину, еще одному сотруднику ФСБ Дмитрию Докучаеву и двум хакерам (гражданам России и Канады) были предъявлены в США 15 марта. Докучаев сейчас находится под стражей в России по обвинению в «государственной измене». Один из обвиняемых хакеров Карим Баратов арестован в Канаде, судьба другого неизвестна. О нынешнем местонахождении Сущина также не сообщается.