Госдума поручила проверить Радио Свобода, Голос Америки и CNN
Государственная дума России поручила своему комитету по информационной политике организовать проверку деятельности Русских служб Радио «Свобода», «Голоса Америки» и CNN на соответствие российскому законодательству. С этой инициативой выступил депутат от партии «Единая Россия» Константин Затулин. По его словам, проверка должна стать ответом российских властей на внесенный в Конгресс США законопроект, предоставляющий министерству юстиции дополнительные полномочия для проверки российского телеканала Russia Today на соответствие американским законам.
Как отметила сенатор от Демократической партии Джин Шахин, предложившая законопроект, Russia Today координирует свою деятельность с российским правительством для распространения ложной информации. Ранее этот телеканал обвинили в причастности во вмешательстве в выборы президента США, прошедшие в ноябре прошлого года.
Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Свобода ставит своей задачей распространение ценностей демократии и гражданского общества, обращаясь к аудитории тех стран, в которых свобода прессы либо запрещена или ограничена властями, либо пока не стала нормой жизни общества. Московское бюро «Свободы» работает в Москве с 1991 года.
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