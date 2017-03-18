Госдума поручила проверить Радио Свобода, Голос Америки и CNN

Государственная дума России поручила своему комитету по информационной политике организовать проверку деятельности Русских служб Радио «Свобода», «Голоса Америки» и CNN на соответствие российскому законодательству. С этой инициативой выступил депутат от партии «Единая Россия» Константин Затулин. По его словам, проверка должна стать ответом российских властей на внесенный в Конгресс США ​законопроект, предоставляющий министерству юстиции дополнительные полномочия для проверки российского телеканала Russia Today на соответствие американским законам.

Как отметила сенатор от Демократической партии Джин Шахин, предложившая законопроект, Russia Today координирует свою деятельность с российским правительством для распространения ложной информации. Ранее этот телеканал обвинили в причастности во вмешательстве в выборы президента США, прошедшие в ноябре прошлого года.

Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Свобода ставит своей задачей распространение ценностей демократии и гражданского общества, обращаясь к аудитории тех стран, в которых свобода прессы либо запрещена или ограничена властями, либо пока не стала нормой жизни общества. Московское бюро «Свободы» работает в Москве с 1991 года.