В Узбекистане арестован один из самых крупных «черных валютчиков»

Один из самых крупных валютчиков «черного рынка» в Узбекистане и приближенные к нему люди были арестованы 15 марта сотрудниками Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов Алмазарского района Ташкента. По данным прокуратуры, все эти лица подозреваются в разбое, в совершении незаконных операций по купле-продаже иностранной валюты, а также в сопротивлении представителям власти.

Работающий на рынке «Чарсу» в Ташкенте и попросивший не называть его имя предприниматель рассказал «Озодлику» о том, что 15 марта группа милиционеров увезла из дома в махалле «Заркайнар» мужчину, занимавшегося незаконной купле-продажей иностранной валюты, а также нескольких приближенных к нему лиц:

– В махалле «Заркайнар» в Старом городе в Ташкенте есть «черный рынок» валют. Там работает мужчина по имени А., являющийся одним из самых крупных валютчиков в Узбекистане, а также его люди. 15 марта, ближе к вечеру туда приехала группа милиционеров и увезла на автобусе всех валютчиков. Забрали и самого А., который является главным среди них. Люди говорят, что все это связано с повышением курса доллара, – рассказал нашему радио ташкентский предприниматель.

Один из валютчиков, работающий на рынке «Чарсу», предоставил редакции «Озодлика» схему данных о проверке, проведенной 15 марта сотрудниками Алмазарского районного отдела Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В этой схеме данных говорится о том, что в ходе проверки, проведенной по заявлению гражданина Р.Х., были задержаны граждане А.Х., Ж.Т. и Ш.Ш., которые, объядинившись в преступную группировку в одном из частных домов, посположенном на улице Сагбон-2 в Алмазарском районе Ташкента, занимались незаконной торговлей иностранной валюты. («Озодлику» известны полные имена и фамилии задержанных лиц, которые не могут быть разглашены по определенным этическим причинам – Ред.).

Кроме того, в схеме данных сообщается о том, что эти и другие неизвестные лица оказали активное сопротивление сотрудникам Департамента, применили насилие, опасное для их жизни, а также завладев путем разбоя использованными в ходе мероприятия 50 миллионами сумов и 6369 долларами США, скрылись с места проишествия.

Также в схеме данных приводится, что эти лица, использовав разные предметы, нанесли различные телесные повреждения заместителю начальника Алмазарского районного отдела Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана Руслану Маннанову, инспектору Атхаму Тураеву, а также беспристрастным свидетелям Умиду Набиеву и Джасуру Мухаммаджанову.

Не представившийся сотрудник Алмазарского районного отдела Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре Узбекистана подтвердил «Озодлику» информацию о проведении проверки в махалле «Заркайнар» в Старом городе в Ташкенте:

– Прокуратура Алмазарского района возбудила уголовное дело в отношении этих лиц. Эти трое подозреваются в разбое, в совершении незаконных операций по купле-продаже иностранной валюты, а также в сопротивлении представителю власти. Следствие ведет прокуратура города Ташкента, – сообщил сотрудник Департамента.

Как говорит один из валютчиков, работающий на массиве Куйлюк в Ташкенте и попросивший не называть его имя, 15 марта сотрудники Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре провели аналогичные рейды и в других «валютных точках» Ташкента:

– Вчера были задержаны валютчики, которые стоят возле бывшей станции метро Горького, на рынке «Аския» в Ташкенте. Нас предупредили, что сегодня или завтра они приедут в Куйлюк. Поэтому мы работаем очень осторожно, – сказал 16 марта в беседе с репортером нашего радио один из ташкентских валютчиков.

«Озодлику» пока не удалось получить точную информацию о том, когда были проведены рейды на «черных рынках» валют в Ташкенте и сколько человек были задержаны в ходе этих операций.

Однако, как сообщает источник нашего радио, который 16 марта прошелся по нескольким «черным рынкам» валют в Ташкенте, несмотря на то, что 15 марта в узбекской столице были задержаны несколько крупных валютчиков, во многих местах города «черные валютчики» до сих пор спокойно продолжают работать.

– Я прошелся по многим «точкам». Валютчики возле торгового центра «Мегапланет» в Юнусабадском районе Ташкента спокойно продолжают работать. Они спокойно стоят на улице, никто не прячется. Помимо этого, валютчики спокойно работают во многих местах на рынке «Чарсу». Также я видел, что они спокойно продолжают работать на Куйлюке, – сообщил наш источник в узбекской столице.

Напомним, что в течение последних трех дней один американский доллар на «черном рынке» валют в Узбекистане подорожал на 600-700 сумов, что вызвало беспокойство у многих предпринимателей и людей, деятельность которых связана с иностранной валютой.