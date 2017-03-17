Скончался бывший руководитель Узбекистана

В Фергане 17 марта скончался бывший первый секретарь Центрального комитета коммунистической партии Узбекской ССР Инамжан Усманхаджаев. Его похоронили на кладбище в селе «Пандигон» Риштанского района Ферганской области Узбекистана.

О кончине Инамжана Усманхаджаева «Озодлику» сообщил ферганский правозащитник Абдусалом Эргашев:

– Джаназа-намаз (погребальная молитва – Ред.) по Инамжану Усманхаджаеву пройдет в главной мечети в Ёрмозоре. Сейчас я нахожусь в доме Инамжана Усманхаджаева. Только что попрощался с ним. Его похоронят на кладбище в селе «Пандигон» Риштанского района, рядом с отцом Бузрукходжа, – сказал нашему репортеру в беседе без микрофона Абдусалом Эргашев.

Вместе с тем, он добавил, что пока неизвестно, примут ли участие на похоронах Инамжана Усманхаджаева руководство страны и представители местной власти.

Инамжон Усманходжаев родился 21 мая 1930 года в Фергане. Окончил Среднеазиатский политехнический институт, работал инженером, начальником строительного участка, главным архитектором города Маргилан. С 1962 года находился на партийной работе, занимал должности председателя Ферганского горсовета, секретаря Сырдарьинского обкома коммунистической партии Узбекистана, сотрудника ЦК КПСС, к апрелю 1979 года дорос до заместителя председателя Президиума Верховного Совета СССР, а с 3 ноября 1983 года по 12 января 1988 года занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана.

В 1989 году Усманхаджаев был обвинен по «Хлопковому делу» и приговорен к 12 годам тюрьмы. Спустя небольшое время, в 1990 году он был освобожден из тюрьмы, но не был полностью оправдан.

Верховный суд Узбекистана полностью реабилитировал Инамжана Усманхаджаева 18 ноября 2016 года , после смерти первого президента страны Ислама Каримова, скончавшегося от инсульта 2 сентября 2016 года.

Тогда в беседе с «Озодликом» Инамжан Усманхаджаев признался, что ждал этого дня целых 25 лет:

– Я ждал этого дня целых 25 лет. Почему это дело затянулось на несколько лет? Об этом известно только самим прежним руководителям. Это установление справедливости не только в отношении меня, но и по «Узбекскому (хлопковому) делу». На самом деле, это было очень плохим и ошибочным делом. Я выражаю благодарность за это постановление сегодняшним руководителям, – говорил в беседе с нашим репортером бывший первый руководитель Узбекистана Инамжан Усманхаджаев.

Напомним, что в рамках серии уголовных дел об экономических и коррупционных злоупотреблениях в Узбекской ССР, получивших общее название «Хлопковое дело» или «Узбекское дело», московскими следователями Тельманом Гдляном и Николаем Ивановым было возбуждено в общей сложности 800 уголовных дел. В результате, в Узбекистане к различным срокам заключения были приговорены свыше 4-х тысяч человек, в том числе первый руководитель страны, директора заводов и даже рядовые бригадиры.

Согласно официальным данным от 1991 года, накануне обретения Узбекистаном независимости президиум Верховного суда Узбекской ССР заново рассмотрел дела лиц, осужденных по «Хлопковому делу», в итоге 1207 человек были оправданы.

После освобождения от наказания, Инамжан Усманхаджаев некоторое времяработал на мукомольном комбинате в Фергане. Однако на протяжении 25 лет независимости Узбекистана о нем практически ничего не говорили.

В интернет-сайтах об истории Узбекистана о периоде правления Инамжана Усманхаджаева имеется лишь краткая информация критического характера:

«В годы правления И. Усманхаджаева политическая и экономическая ситуация в стране ухудшилась. Из-за своей нерешительности и несмелости он не смог устоять перед давлением Центрального Комитета партии, в результате чего допустил, чтобы с 1984 по 1988 годы многие хозяйственные и партийные деятели Узбекистана были репрессированы по таким политически мотивированным обвинениям, как «Хлопковое дело» и «Узбекское дело», тем самым он допустил унижение национального достоинства и ценностей узбекского народа».