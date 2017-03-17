Полиция Ашхабада задерживает «плохо» одетых граждан

Полиция Ашхабада начала задерживать людей, по ее мнению, имеющих небрежный, неряшливый вид, сообщают источники Радио «Азатлык» в Туркменистане.

Также, по сообщениям из Ашхабада, у задержанных проверяют документы в целях выяснения личности. Зачастую, проверку осуществляют люди в штатском. Если при проверке выяснится, что у задержанных нет столичной прописки, их штрафуют и выдворяют в регионы, по месту постоянного жительства.

«Задержанных из-за отсутствия прописки, доставляют сначала в СИЗО «Арзув» или "Ялкым» на Хитровке. Штрафуют на 300-500 манатов и отправляют в регионы, по месту постоянного проживания», – рассказал на условиях анонимности источник «Азатлыка» в Ашхабаде.

Официальные ограничения в отношении жителей регионов Туркменистана, приезжающих в столицу на заработки, начались еще в конце 2015 года.

Власти Ашхабада запретили въезд личного автотранспорта с областными номерами. За нарушение запрета, было предусмотрено административное наказание.

Также распоряжением президента было введено в действие требование, принимать на работу жителей областей «только после оформления ими официального разрешения на трудоустройство».

Очередные меры по проверке и задержанию «приезжих» в Ашхабаде, совпали с подготовкой властей к международному спортивному мероприятию Азада-2017, которое пройдет в столице Туркменистана в сентябре.

Радио «Азатлык» не удалось получить официальный комментарий о ситуации, связанной с сообщениями о задержании, штрафах и выдворении граждан из столицы, на основании их внешнего вида.

Активисты прав человека и организации гражданского общества отмечают наличие систематического нарушения властями Туркменистана прав и свобод собственных граждан, в том числе свободу передвижений, гарантированных законодательством страны.