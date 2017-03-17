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Новости

Полиция Ашхабада задерживает «плохо» одетых граждан

Житель Ашхабада спит на улице.

Житель Ашхабада спит на улице.

Полиция Ашхабада начала задерживать людей, по ее мнению, имеющих небрежный, неряшливый вид, сообщают источники Радио «Азатлык» в Туркменистане.

Также, по сообщениям из Ашхабада, у задержанных проверяют документы в целях выяснения личности. Зачастую, проверку осуществляют люди в штатском. Если при проверке выяснится, что у задержанных нет столичной прописки, их штрафуют и выдворяют в регионы, по месту постоянного жительства.

«Задержанных из-за отсутствия прописки, доставляют сначала в СИЗО «Арзув» или "Ялкым» на Хитровке. Штрафуют на 300-500 манатов и отправляют в регионы, по месту постоянного проживания», – рассказал на условиях анонимности источник «Азатлыка» в Ашхабаде.

Официальные ограничения в отношении жителей регионов Туркменистана, приезжающих в столицу на заработки, начались еще в конце 2015 года.

Власти Ашхабада запретили въезд личного автотранспорта с областными номерами. За нарушение запрета, было предусмотрено административное наказание.

Также распоряжением президента было введено в действие требование, принимать на работу жителей областей «только после оформления ими официального разрешения на трудоустройство».

Очередные меры по проверке и задержанию «приезжих» в Ашхабаде, совпали с подготовкой властей к международному спортивному мероприятию Азада-2017, которое пройдет в столице Туркменистана в сентябре.

Радио «Азатлык» не удалось получить официальный комментарий о ситуации, связанной с сообщениями о задержании, штрафах и выдворении граждан из столицы, на основании их внешнего вида.

Активисты прав человека и организации гражданского общества отмечают наличие систематического нарушения властями Туркменистана прав и свобод собственных граждан, в том числе свободу передвижений, гарантированных законодательством страны.

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