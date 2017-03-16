Тиллерсон поддержал план сокращения расходов Госдепартамента

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает, что уровень расходов Государственного департамента в прошлом был «просто не устойчивым».

Выступая в Токио 16 марта Тиллерсон прокоментировал планы президента Дональда Трампа сократить бюджет Госдепартамента примерно на 28 процентов. Он сказал, что «уровень расходов, которые Государственный департамент проводит, неустойчив».

Тиллерсон сказал, что американское дипломатическое ведомство, как он выразился, исторически имеет высокую степень получения ресурсов, добавив, что многое можно делать с «меньшим количеством долларов». Белый дом предлагает общий бюджет в размере 25,6 миллиарда долларов для Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID), что на 28 процентов ниже текущих расходов.

Сокращение финансирования Государственного департамента является частью бюджетного плана Белого дома на 2018 год, который также сократит расходы на иностранную помощь и экологические программы, чтобы освободить место для значительного увеличения военных расходов. Бюджет будет представлен 16 марта.