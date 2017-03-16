Мэй высказалась против референдума о независимости Шотландии до Брекзита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказалась противпроведения второго референдума о независимости Шотландии до завершения переговоров о выходе Британии из Евросоюза. По её словам, необходимо приложить усилия, чтобы добиться максимально выгодного соглашения с ЕС для Шотландии и всего Соединенного Королевства. Мэй подчеркнула, что проводить референдум до обнародования условий выхода Британии из Евросоюза будет нечестно по отношению к шотландскому народу.

На этой неделе первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о подготовке нового референдума о независимости. Его планируется провести между осенью 2018 года и весной 2019 года. Точная дата проведения референдума будет определяться сроками выхода Великобритании из Евросоюза.

Большинство шотландцев проголосовали за пребывание страны в Европейском союзе в июне прошлого года, в отличие от общего голосования Великобритании, во время которого было принято решение выйти из ЕС. Первый шотландский референдум о независимости прошел в сентябре 2014 года. Тогда около 55 процентов проголосовавших предпочли остаться в составе Соединенного Королевства.