Во Франции неизвестный устроил стрельбу в лицее, есть пострадавшие
Во французском городе Грас неизвестный открыл стрельбу в одном из городских лицеев, восемь человек ранены. Как сообщает агентство «Франс Пресс», нападавший задержан, еще одного разыскивает полиция. Идет расследование.
После инцидента все школы в городе закрыты, полиция призвала жителей оставаться дома. В регионе была задействована система оповещения о терактах.
Ранее в среду в офисе Международного валютного фонда в центре Парижа произошел взрыв, один человек ранен.
Во Франции продолжает действовать чрезвычайное положение, введенное после серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек.
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