Таджикский правозащитник в заключении получил еще два года тюрьмы

В Таджикистане осужденный на 23 года правозащитник Бузургмехр Ёров получил дополнительный срок в два года тюрьмы по обвинению в неуважении к суду и оскорблении представителя власти. Таким образом, общий срок заключения адвоката составил 25 лет.

Мавлуда Мамадкулова, адвокат Бузургмехра Ёрова, сообщила 16 марта Таджикской редакции Азаттыка, что выездное судебное заседание Верховного суда состоялось накануне в СИЗО. По ее словам, на оглашении приговора ни она, ни родные подсудимого не присутствовали. Супруга Ёрова говорит, что суд не уведомил ее о проведении слушаний, поэтому никто их родных не был в зале судебного заседания во время оглашения приговора.

Бузургмехр Ёров был арестован осенью 2015 года по обвинению в «мошенничестве» и «подделке документов». В декабре прошлого года следствие обвинило адвоката еще по трем статьям уголовного кодекса, в частности, в «публичных призывах к экстремистской деятельности». Суд города Душанбе 6 октября приговорил Ёрова к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Бузургмехр Ёров отверг предъявленные обвинения и назвал уголовное дело политически мотивированным. По его словам, судебному преследованию он подвергся за то, что собирался защитить арестованных активистов и членов Партии исламского возрождения Таджикистана, деятельность которой власти запретили в прошлом году, назвав ее руководство причастным к организации попытки государственного переворота.

Неуважение к суду и оскорбление представителя власти Ёрову инкриминировали за его перепалку в суде незадолго до вынесения ему обвинительного приговора. Бузургмехр Ёров, выступая в октябре с последним словом в суде города Душанбе, процитировал стихи «Бародарам» («Мой Брат») таджикского поэта Мумина Каноата и рубаи Авиценны «Эти два-три глупца из невежества...», из-за чего между ним и государственным обвинителем возник словесный спор. ПРокурор посчитал, что Ёров оскорбил его как представителя власти. В качестве потерпевшего по этому делу проходил и судья Душанбинского городского суда Асомуддин Бобохонзода.