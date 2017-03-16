«У беженцев не бывает гражданства!» В Кыргызстан не пустили московскую правозащитницу родом из Узбекистана

Известную правозащитницу родом из Узбекистана, исполнительного директора базирующей в Москве международной некоммерческой организации помощи мигрантам «Тонг Жахони» Валентину Чупик не пустили в Кыргызстан. Правозащитницу, пилетевшую из Москвы в аэропорт «Манас» в Бишкеке, посадили в самолет и отправили обратно в Россию. В беседе с «Озодликом» Валентина Чупик рассказала о том, что кыргызстанских пограничников напугал ее «проездной документ беженца».

14 марта «защитницу прав мигрантов», правозащитницу родом из Ташкента Валентину Чупик не пустили в Кыргызстан.

В беседе с репортером «Озодлика» она рассказала, что прилетела в Бишкек для участия в семинаре французской благотворительной организации «Каритас». По прилету в аэропорт «Манас» начался настоящий легендарный «эпос», рассказывает нашему репортеру правозащитница Чупик:

– Меня «Каритас» пригласил на свой семинар. Я прилетела в 4:50 утра. Представительницу Гражданского содействия и Сару Мотт, организатора конференции, прилетевшую из Франции, пропустили. Я подошла к пограничикам, один из них взял мой проездной документ беженца. Видимо, он никогда ранее такого документа не видел, он повертел им, все страницы пролестал, потом вдруг вскочил, выбежал из своей кабинки и побежал. Я этого никак не ожидала, поэтому взяла свой рюкзак и портфель и рванула за ним. Мы по залу зигзагами бегаем, он от меня убегает. Я его спрашиваю: «В чем дело?», а он говорит: «Я старшего ищу». Мы забежали в одну из кабинок, к другому пограничнику, к старшему, я остановилась перед дверью. Тот пограничник тоже посмотрел на мой документ и спрашивает меня: «А у вас есть внутренний паспорт?», я говорю, что у меня есть внутренее удостоверение беженца. Достала и показала ему. Он его тоже взял, схватил оба документа, и тоже от меня бежал. Он бежит, за ним его подчиненный бежит и следом я бегу со своими сумками. Мы бегаем зигзагами по залу, все непонятно, он устал, я устала, – рассказывает Валентина Чупик.

Правозащитница говорит, что нашла по Интернут закон «О беженцах» Кыргызской Республики, и безрезультатно пыталась объяснить пограничникам бишкекского аэропорта, что беженцы также могут иметь гражданство определенной страны.

– Я спрашиваю: «В чем дело, чего вы хотите?». А мне этот так называемый «старший» говорит: «Вы же лицо без гражданства, вам виза нужна». Я говорю ему: «А с чего вы взяли, что я лицо без гражданства? Я – гражданка Узбекистана». У него в руках было открыто мое удостоверение беженца, и там была строчка о гражданстве, ниже было напечатано "Узбекистан"». Он мне говорит: «Это ваше старое гражданство». А я ему говорю: «Нет, это мое вечно молодое гражданство». А он мне в ответ: «Неееет, у беженцев не бывает гражданства». Он показывает на мое удостоверение и говорит: «У вас внутри написано Узбекистан, а снаружи Российская Федерация, значит вы – лицо без гражданства», – рассказывает «Озодлику» Валентина Чупик.

Мои документы остались в руках «старшего», а меня увели для оформления депортации, продолжает правозащитница:

– Я попросила вызвать начальника смены, начальника погранпоста. Его нету ночью. Но пришла какая-то тетенька, оказалось, что она «консулиха». Сказать, что она консул нельзя, потому что консул – это человек, исполняющий определенный перечень обязанностей. И она мне говорит: «Наверное, вы – лицо без гражданства. Тогда вам нужна виза». Я ей показала и объяснила, что я – гражданка Узбекистана. А она мне ответ: «Ааа, тогда вы – гражданка Узбекистана и вам не нужна виза, поэтому я вам визу не дам». Я говорю: «Так мне виза и не нужна, мне въехать нужно, меня там такси ждет». Она говорит: «Ну вы это с погранпостом решайте, у меня скоро смена кончится. А у вас есть какой-то документ, где написано, что вы и сейчас являетесь гражданкой Узбекистана, а не только тогда когда вы статус беженца получали?». Статус беженца я получала в 2010 году, документы у меня выданы 2015-м годом. У меня с собой было свидетельство Пенсионного фонда РФ, где тоже написано, что я являюсь гражданкой Узбекистана. Но эта женщина ушла, документы мои остались в руках «старшего» и он меня повел депортировать. Мы поднялись на 2-й этаж, в комнату погранпоста, по дороге схватил под ручку представителя авиакомпании «Аэрофлот», и говорит ему: «Пойдем, пойдем, будем переоформлять ее билет и будем депортировать». Но в кабинете начальник погранпоста удивился, увидев мои документы, и сказал, что меня пока не будут депортировать, что в 5 часов будет еще один рейс «Аэрофлота», тогда меня могут депортировать», – говорит Чупик.

По словам правозащитницы, ее несколько часов продержали в «чистой зоне» аэропорта «Манас», однако утром после того, как сменилась смена пограничного поста, несмотря на все сопротивления Валентины Чупик, ее депортировали из Кыргызстана.

Единственный «железный аргумент», который приводили пограничники Кыргызстана, это было их единственное слово «неееет», сказала Валентина Чупик. После 12-часового мытарства Валентина Чупик была депортирована в Москву.

В бишкекском аэропорту «Манас» репортеру «Озодлика» заявили, что пока не могут прокомментировать ситуацию, произошедшую с правозащитницой Валентиной Чупик, и попросили обратиться с официальным запросом.

​В конце беседы с нашим репортером правозащитница сообщила, что намерена обратиться с жалобой в Координационный совет СНГ, МИД и Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

Валентина Чупик является руководителем миграционных программ «Тонг Жахони», одним из самых крупных специалистов в России в сфере миграции, а также доктором юридических наук. Она окончила Ташкентский государственный педагогический университет, Национальный университет Узбекистана, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, а также Московский государственный психолого-педагогический университет. Она оказывают бесплатную юридическую помощь по вопросам миграционной политики, защищает права мигрантов в различных государственных органах России. Валентина Чупик занимается защитой прав трудовых мигрантов в РФ с 2008 года.