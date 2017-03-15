Нацбанк ТР опубликовал «черный» список причастных к финансированию терроризма

Национальный банк Таджикистана опубликовал список более 200 человек лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений, а также 15 запрещенных организаций, деятельность которых признана Верховным судом террористической или экстремистской, и призывает граждан и коммерческие организации прекратить с ними финансовое сотрудничество.

В «черном» списке – Партия исламского возрождения Таджикистана, «Группа 24», «Свободный Таджикистан», «Братья-мусульмане», «Исламское государство», «Аль-Каида», «Джамаат Ансоррулох», «Исламское движение Узбекистана», а также лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, оружия и торговле людьми.

Представитель Нацбанка Таджикистана сообщил, что целью публикации данного списка является замораживание активов граждан и организаций, причастных к отмыванию денег. По его словам, данный список был составлен на основе требований Financial Action Task Force, международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных нелегальным путем.

«Международные финансовые институты должны в соответствии с нашим списком заморозить счета ПИВТ, «Группы 24», «Свободного Таджикистана». В свою очередь Таджикистан в рамках данного сотрудничества будет отслеживать поступление капиталов от лиц, причастных к терроризму. Такие списки в различных странах составляются в целях предотвращения финансирования терроризма и других преступлений», – сказали в Нацбанке.

Напомним, что в январе Нацбанк передал для проверки в Генпрокуратуру список подозрительных транзакций, в целом свыше 7 тысяч операций.