В США растет количество городов, игнорирующих указ Трампа о мигрантах

В США растет количество городов, отказывающихся сотрудничать с федеральными властями в выявлении и депортации нелегальных мигрантов, сообщает общественная организация The Ohio Jobs & Justice Political Action Committee. Таких «заповедных городов» или «городов – убежищ» насчитывается в стране около пятисот.

По данным организации, с начала нынешнего года, в ответ на политику Трампа, еще тридцать мэров объявили, что намерены защищать нелегалов от принудительной отправки на родину, и эта тенденция будет только продолжаться.

В то же время четыре города, являвшиеся в прошлом «заповедными», – один на Аляске, два в Огайо и один во Флориде (Майами), – поменяли свою позицию.

Согласно январскому указу президента Трампа, города, укрывающие незаконных мигрантов, будут лишены дотаций из федерального бюджета. Одновременно Белый дом признает, что решающей силой, способной изменить политику муниципалитетов в области иммиграции, являются не финансовые стимулы, а давление на мэрии со стороны местных активистов.

Федеральное правительство информирует, что полиция в «городах – убежищах» освободила в общей сложности более 2 тысяч задержанных нелегалов, которых Иммиграционная служба планировала депортировать.