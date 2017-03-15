В Татарстане задержаны 15 предполагаемых членов «Хизб-ут-Тахрир»

В Республике Татарстан задержано 15 предполагаемых участников «Хизб-ут-Тахрир» – организации, внесенной в России в список террористических. Сообщение о задержании появилось на сайте МВД Татарстана.

Обыски проводились по тридцати адресам в Казани, Бугульме и нескольких районах республики. Изъято большое количество запрещённой литературы, флаги «Хизб-ут-Тахрир», блокноты с записями о завербованных членах террористической организации, а также отчетные документы. В сообщении МВД Татарстана отмечается, что изъятые отчётные материалы подтверждают «антиконституционную работу среди мусульман республики».

В настоящее время следственными органами Татарстана возбуждено 13 уголовных дел в связи с деятельностью «террористической организации» и участием в деятельности такой организации.

Исламистская партия «Хизб-ут-Тахрир» по решению Верховного суда России признана террористической организацией.