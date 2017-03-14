В Великобритании снят фильм про узбекских беженцев

Родившаяся в Узбекистане, но на протяжении нескольких лет проживающая в Лондоне 35-летняя Надира Мюррей (Алиева) сняла свой первый фильм, соответствующий стандартам профессиональной британской кинематографии.

– Сейчас в работе над фильмом «Locked in» («Запертый») делаются завершающие штрихи. В настоящее время мы ведем переговоры с представителями фестивалей для презентации фильма, – говорит «Озодлику» продюсер, автор сценария и сорежиссер фильма Надира Мюррей (Алиева).

Фильм «Locked in» («Запертый») про душевные переживания в тюрьме супружеской пары Самиры и Назима, которые ожидают своей депортации из Великобритании в Узбекистан.

– Сюжет киноленты основан на реальных событиях. Эта супружеская пара, участвовавшая в мирных акциях протеста в Узбекистане, приехав в Великобританию, просит убежище. Однако британские власти отказывают им в этой просьбе и принимают решение депортировать их обратно в Узбекистан. Их помещают в специальную камеру тюрьмы для лиц, которые должны быть депортированы из страны. Переживания беженцев в этой тюрьме легли в основу фильма, – рассказывает Надира Мюррей в беседе с репортером нашего радио.

В фильме, показ которого состоится в ближайшее время, сыграли более 18 британских актеров. Главные роли в нем исполнили Эстела Лефко (Esztella Levko) и Уриел Эмил (Uriel Emil).

По словам Надиры Мюррей, фильм был снят в настоящей тюрьме в Великобритании:

– Для того, чтобы фильм получился правдоподобным и впечатляющим, мы решили снять его в настоящей тюрьме. Мы нашли колонию, которая в настоящее время не используется, и сняли фильм именно в этом месте, – говорит Надира Мюррей.

Она говорит, что решила снять этот фильм из-за актуальности темы миграции в Великобритании:

– В последнее время в Великобриатнии сформировалось негативное отношение к беженцам. Усилились расистские настроения в отношении этой группы лиц. Многих беженцев насильно депортируют. Авторы фильма всегда снимают фильмы на основе своих историй. Я – не беженка, но не могу поехать к себе на родину. Так как я хорошо понимаю переживания беженцев, я решила снять этот фильм. Моя цель – хотя бы немного оказать влияние на социальное мнение, – говорит Надира Мюррей.

Надира Мюррей (Алиева), снявшая фильм про узбеков, которые переживают весь ужас возвращения на родину, является супругой бывшего скандально известного посла Великобритании в Узбекистане, автора книги «Убийство в Самарканде» Крейга Мюррея.

Крейг Мюррей занимал пост британского посла в Узбекистане с 2002 по 2004 год, но затем был уволен со скандалом. Он неоднократно выступал с резкой критикой стран Запада, которые, по его утверждению, прикрываясь борьбой с международным терроризмом, заигрывают с режимом ныне покойного президента Ислама Каримова. Крейг Мюррей обвинял узбекского президента в нарушении прав человека.

Надира поехала с мужем в Англию после его скандального увольнения. На новой родине Надира стала актрисой. Она известна в Великобритании своей ролью в спектакле «Танцовщица британского посла».