Обнародованы правила посещения комплекса «Хазрати Имом»

Благотворительный общественный фонд по охране и благоустройству святых мест при Управлении мусульман Узбекистана утвердил порядок посещения комплекса «Хазрати Имом», сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Во время пребывания на территории комплекса численность группы, входящей в Медресе «Муйи Муборак» (Музей священного Корана) не должна превышать 40 человек. Во избежание возможных очередей посетителей, время экскурсии здесь ограничено 20 минутами.

Нельзя повышать голос и вступать в споры, запрещается фотографировать внутри музея, женщинам следует прикрыть голову шарфом или платком, одежда не должна быть слишком короткой, просвечивающей и открытой.

В ходе визита официальных делегаций, временно (от одного до двух часов) ограничивается допуск местных граждан, паломников и иностранных туристов до завершения визита делегации. Иностранным гражданам необходимо произвести оплату за посещение комплекса в специальной кассе внутри Медресе «Муйи Муборак» за исключением туристов, обслуживаемых через туроператоров.

Во время пребывания на территории комплекса запрещается курить и употреблять спиртные напитки. Нельзя посещать комплекс в нетрезвом состоянии, кататься на скейтбордах, роликах и велосипедах, ходить по газону, срывать цветы.

Медресе «Муйи Муборак» работает ежедневно с 9:00 до 17:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 часов, выходные дни – суббота, воскресенье.

В период туристского сезона с 1 марта по 30 июня, с 1 августа по 30 ноября в субботу и воскресенье музей работает с 9:00 до 16:00 часов.