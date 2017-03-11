Холодно, голодно и без воды: мать-одиночка просит людей спасти ее и ее грудничка

21-летняя Мухаббат Каюмова живет с 3,5-месячной дочерью в черте города Сырдарья, в старом обветшалом доме без газа и воды. Молодая мать не раз обращалась к местным властям за помощью, но те каждый раз прогоняли ее прочь.

21-летняя жительница Сырдарьи Мухаббат Каюмова лишилась родителей в младенчестве. Ее бабушка умерла несколько месяцев назад. С мужем она разошлась во время беременности. Сейчас мать-одиночка и ее грудная дочь, которой исполнилось 3,5 месяца, живут одни в старом доме бабушки, который уже буквально рассыпается.

– У меня ничего нет. Нет хлеба, нет продуктов. Молока не хватает, ребенок постоянно плачет. Я не знаю, что делать, – говорит молодая Мухаббат, обращаясь за помощью ко всем неравнодушным людям.

Эту зиму она провела в доме без газа и воды.

– Я кипячу воду и варю кашу вот на этой плите, – говорит Мухаббат, показывая на старый обогреватель для дома. – Вода закипает за 2-3 часа, каша варится 5-6 часов. До этого я и дочь сидим голодные, – плачет молодая мать.

По ее словам, сегодня ей никто не помогает. Она обращалась за помощью к местным властям, но те каждый раз прогоняли ее прочь.

– Я ходила и в махаллю, и в прокуратуру. Сдавала документы, чтобы получать детское пособие на ребенка. Но они не дают мне денег. Когда я говорю им: «Пожалуйста, помогите», они не пускают меня и прогоняют прочь. Я не знаю, что делать, мне никто не помогает, – плачет Мухаббат.

Сегодня оставшаяся наедине со своей бедой молодая мать вынуждена обратиться за помощью к неравнодушным людям.

– Ради дочки моей, помогите мне, чтобы я ее вырастила. Прошу вас помогите. Если кто меня слышит, помогите пожалуйста, – просит со слезами на глазах молодая жительница Сырдарьи Мухаббат Каюмова, обращаясь за помощью к неравнодушным людям.

Напомним, что недавно «Озодлик» писал об истории 93-летней Марии Алиевой, которая является единственным оставшимся в Кагане ветераном Второй мировой войны. В 1999 году с ней, как с героем войны, встречался первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Пожилая женщина жила в аварийном доме, в котором отсутствовали окна и двери.

Внук Марии Алиевой обвинил в ситуации, в которой находилась его бабушка, местную власть.

Обращаясь к президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву Мария Алиева просила: «Увезите меня куда-нибудь. Я не знаю, что делать... У меня есть только один внук. Вас я считаю своим родным сыном».

Спустя считанные дни после того, как видеосюжет «Озодлика» был обнародован в Сети, местные СМИ в Узбекистане сообщили о том, что Мария Алиева получила в подарок к 8 марта от президента Мирзияева двухкомнатную квартиру в Кагане.

Интернет-издание Uzmetronom сообщило том, что ​после того, как президент Узбекистана узнал о ситуации, в которой оказалась 93-летняя жительница Кагана, ряд безответственных чиновников, равнодушно отнесшиеся к ее положению, лишились своих должностей.

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