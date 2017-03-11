Путин намерен снять запрет на работу турецких граждан в России

Президент России Владимир Путин заявил о вероятности скорго снятия запрета на работу в России граждан Турции. Путин выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Москве 10 марта. Об этом сообщает «Интерфакс». По словам Путина, речь идет, в частности, о «турецких строительных рабочих», которым, по его словам, было запрещено выдавать рабочие визы. В указе о введении санкций против Турции шла речь о запрете российским работодателям нанимать работников из Турции.

Говоря об ослаблении визового режима в целом, Путин заявил, что стороны «будут продолжать решать» этот вопрос, однако прежде необходимо «обеспечить безопасность при фильтрации лиц, которые нежелательны на территории обоих государств».

Россия ввела санкции против Турции в ноябре 2015 года – после того как турецкие истребители сбили российский бомбардировщик на границе Турции и Сирии, тогда погибли двое российских военных. Россия запретила продавать в Турцию туристические путевки, ограничила наем турецких рабочих и запретила ввоз ряда товаров.

В декабре Россия и Турция тесно сотрудничали по вопросу достижения договоренности о прекращении боевых действий в Сирии. В начале 2017 года страны совместно организовали переговоры с участием сирийского правительства и повстанцев, а также сотрудничали в рамках кампании против джихадистов в Сирии.

Сближение России и Турции происходит несмотря на то, что они поддерживают разные стороны сирийского конфликта: Россия помогает режиму сирийского президента Башара Асада, а Анкара оказывает поддержку протурецким оппозиционным силам в Сирии, отмечает «Голос Америки».