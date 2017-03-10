Самолет авиакомпании «Таджик Эйр» совершил аварийную посадку в Худжанде

Лайнер авиакомпании «Таджик Эйр» ночью 9 марта из-за технических проблем совершил аварийную посадку в международном аэропорту города Худжанда. Представители аэропорта заверили, что никто не пострадал.

Один из свидетелей происшествия сообщил, что в аэропорту было объявлено чрезвычайное положение, туда в экстренном порядке прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные расчеты и машины «скорой помощи».

В справочном бюро Худжандского аэропорта подтвердили, что ночью 9 марта самолет авиакомпании «Таджик Эйр», совершавший рейс по маршруту Худжанд-Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту. «Все закончилось благополучно. Никто из 140 пассажиров и членов экипажа не пострадал», – сказал сотрудник аэропорта.

По его словам, сразу после вылета экипаж обнаружил техническую неполадку и решил вернуться в аэропорт города Худжанда. Что же стало причиной экстренной посадки лайнера, пока неизвестно. Сообщается, что лайнер «Таджик Эйр» в течение двух часов кружил над Худжандом. Пилотам, согласно инструкции, пришлось сжигать горючее, чтобы оно не взорвалось в случае аварии.