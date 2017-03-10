Лукашенко призвал чиновников трудоустроить жен и любовниц

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от государственных служащих до первого апреля трудоустроить своих родных и близких, а также «любовниц и любовников». Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Остальные же должны быть на работе», – сказал Лукашенко.

Согласно белорусскому «закону о тунеядцах», граждане Белоруссии и постоянно проживающие в стране иностранцы, не работающие на протяжении полугода, должны платить налог – размером около 170 евро. Первый срок уплаты «налога на тунеядство» истек 20 февраля. В Минске и других городах Белоруссии прошли акции протеста против законопроекта. Их участники настаивают, что декрет нарушает права безработных граждан страны.

Накануне Лукашенко отсрочил срок уплаты сбора на год. Он также поручил чиновниками «подкорректировать» декрет.