СМИ: США отправили в Сирию дополнительные силы морской пехоты

В операции по освобождению Ракки от бойцов террористической группировки «Исламское государство» («ИГ») примут участие дополнительные подразделения морской пехоты. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Собеседник издания рассказал, что усиление группировки США в Сирии не связано с требования президента Дональда Трампа разработать новый план борьбы с «ИГ». Он уточнил, что переброска морпехов является следствием действующего плана.

Также 9 марта Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в результате авиаудара к юго-востоку от Ракки погибли 23 мирных жителя, среди которых было восемь детей. По данным центра, бомбардировку провели самолеты возглавляемой США коалиции против «ИГ». Военные США утверждают, что прилагают «невероятные усилия», чтобы избежать смертельных случаев среди мирного населения в борьбе против джихадистов, передает Reuters.

Операция международной коалиции «Непоколебимая решимость» против «ИГ» началась в 2014 году и проводится на территории Ирака и Сирии. В настоящее время численность американской группировки насчитывает 500 человек.