Число жертв нападения на госпиталь в Кабуле превысило 30 (видео)
Число жертв нападения на госпиталь в Кабуле, произошедшего утром 8 марта, превысило 30, еще более 70 – ранены. Об этом сообщили в министерстве обороны Афганистана. Ответственность за теракт на себя взяла экстремистская организация «Исламское государство».
Как сообщает агентство Reuters, в среду на территории госпиталя недалеко от посольства США произошел взрыв, после чего трое вооруженных людей вошли в здание. Один из исламистов был одет в белый халат. Он открыл огонь по пациентам и работникам больницы. Все нападавшие были убиты, штурм здания продолжался шесть часов.
По словам президента Афганистана Ашрафа Гани, нападение на больницу «оскорбило все общечеловеческие ценности». Теракт также осудили в Организации Объединенных Наций и посольстве США в Афганистане.
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