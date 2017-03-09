Коран из-под полы: чему учат детей в нелегальных медресе?

В Бишкеке выявлены уже пять медресе, которые работали без каких-либо разрешительных документов и учили детей в условиях полной антисанитарии. Но, несмотря на проверки, государство пока не в силах закрыть нелегальные религиозные учреждения, а сотни детей продолжают в них учиться.

Сколько всего незаконных медресе работает в Кыргызстане – неизвестно. Всего неделю назад только в одном из районов Бишкека специальная комиссия выявила пять религиозных образовательных учреждений, не зарегистрированных в госкомиссии по делам религий.

Сначала пускать съемочную группу Настоящего Времени внутрь одного из нелегальных медресе в Бишкеке никто не хотел. Но в итоге попасть в помещение оказалось несложно. Правда ни старшего по мечети, ни каких-либо документов нам так и не показали, а давать какие-либо комментарии никто из присутствующих тоже не захотел. Многочисленная детвора, которая присутствовала на молитве, после намаза быстро разбежалась по домам.

В помещениях нелегального медресе – сырость и антисанитария. Конкретно в этом заведении подростков обучают основам Корана и арабского языка. Но мечеть – не просто школа и зал для молитвы В дальней комнате находятся двухярусные кровати. Кто в них живет – неизвестно.

С недавних пор из-за роста экстремистских настроений каждое религиозное образовательное учреждение в Кыргызстане находится под пристальным вниманием властей. В муфтияте уже пообещали, что это и нелегальные медресе закроют. Но пока учебное заведение в пригороде Бишкека продолжает работать.

«Мы в декабре закончили мониторинг. Проверили свыше 70 религиозных учебных заведений. Есть такие, которые не соответствуют, на них были составлены акты-протоколы», – рассказывает Закир Чотаев, заместитель председателя госкомиссии по делам религий Кыргызской Республики.

Власти грозят: если нарушители не прислушаются к выводам чиновников, госкомиссия по делам религий подаст на нелегальные медресе в суд. На обвинения в бездействии отвечают: совсем недавно госкомиссия по делам религий уже вынесла устное предупреждение медресе «Муртазали». Учреждение в самом центре города более полугода работало вообще без каких-либо документов.

Помощник имама Ислам в ответ говорит: документы для медресе готовятся и скоро будут в полном порядке. А пока, по его словам, работники медресе собираются улучшить санитарные условия: поставить дополнительные раковины для омовений, расширить пристройки. Ислам уверяет, что сейчас занятия в нелегальном медресе приостановлены, но пустующие классы и спальни показать отказался.​

Преподаватель Акылбек Достматов из медресе утверждает, что получить государственную регистрацию для религиозного учреждения в Кыргызстане нетрудно. Достаточно, по его словам, собрать лишь около десяти различных документов.

«Это чьи-то дети, и нам их доверили. Поэтому для них должны быть надлежащие условия – горячее питание, тепло и так далее», – подчеркивает Досматов.

Религиозное образование с каждым годом пользуется в Кыргызстане все большой популярностью, и все больше родителей приводят в медресе своих детей. В медресе Абдуллы Ибн Масуда сейчас обучаются около трехсот юношей. В каждой комнате находится примерно по 10 двухярусных кроватей, и свободных мест в религиозном интернате сейчас нет.

«Здесь дают типа диплом. Конечно не полноценный государственный диплом, но документ признают в муфтияте, – рассказывает ученик медресе Убайдуллаев Баяман. – Деятельность медресе разрешена государством. Мы в будущем сможем найти работу».

В этом районе сосредоточено самое большое количество мусульманских учебных заведений. Много среди них чисто женских, попасть в которые, тем более с камерой, довольно проблематично.

Материал Настоящего времени