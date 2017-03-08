В Таджикистане и Узбекистане подорожал и стал дефицитным картофель

В Таджикистане вдвое подорожал картофель: как сообщает 7 марта «Спутник-Таджикистан», еще пару дней назад картофель стоил всего 2,8 сомони за килограмм ($0,3), а сегодня за него просят уже 4 сомони ($0,5). На душанбинском рынке Шохмансур даже установили норму на продажу картофеля – пять килограммов в одни руки в день.

Причина резкого подорожания, по словам продавцов, заключается в том, что дорога Душанбе-Чанак, по которой в таджикскую столицу завозят из Согдийской области сельхозпродукты, перекрыта снежными лавинами. «Вы, наверное, и сами в курсе, что там на днях застряли 30 грузовиков. Пока дорогу очищали, пока добирались к нам, прошло много времени. Конечно, все это финансово влияет на конечную стоимость покупаемого вами продукта», – пояснил один из торговцев.

Как сообщил директор рынка Шохмансур Саидджалол Муминов, «сейчас у нас есть запас в 17 тонн [картофеля]. Если погода будет ещё недельку такой же хорошей и солнечной, как сегодня, то вскоре цены снова нормализуются, и вы купите за прежние 2,50-2,80 сомони хорошую картошку».

По его словам, картофельного кризиса в городе нет, но есть дефицит хороших овощей. «Мы стараемся хоть как-то решить этот вопрос, чтобы люди просто в один миг не остались без ничего. Поэтому привозим из Джиргаталя. А когда решится вопрос с дорогой и снежными лавинами, то снова будем привозить матчинский картофель, он, конечно, очень хороший. Просто сейчас он очень дорогой. Хотя на территории нашего рынка цена на такой вид еще более или менее божеская, а вот пройдитесь дальше, например, рынки на Гипроземе или Водонососной, то не найдете матчинский картофель даже за 4 сомони. Там он намного дороже», – заверил Муминов.

Дефицит хорошего картофеля испытывает и население соседнего Узбекистана, передает «Фергана». К примеру, как рассказали корреспонденту агентства источники в Ташкенте, «за пределами базара на Кадышева картошку продают по 4000-4500 тысяч сумов (минимум $1,15 по официальному курсу или $0,56 по курсу «чёрного рынка»). А на самом базаре - по 2000, но такого качества, что брать нельзя». «В прошлом году не было урожая картошки, из-за этого такая ситуация в республике. Сейчас везут из стран СНГ, но зимой картошка успевала по дороге замерзнуть и испортиться. Недавно брала белорусскую по 1800, отличная картошка. А сегодня за ней очередь была. Российская картошка вкусна только в России. Я покупал её у нас, она оказалась сладкой. Видимо, замерзла по дороге. В этом году многие будут сажать только картошку и, думаю, будет переизбыток».

По приведенным изданием Podrobno.uz данным, за годы независимости в Узбекистане урожайность картофеля повысилась в четыре раза. Если в начале девяностых годов с каждого гектара получали в среднем по 85 центнеров урожая, то теперь эта цифра достигает 240-250 центнеров. В 1990 году было выращено 300 тысяч тонн картофеля, в последнее время этот показатель превышает 1,5-2 миллиона тонн. Однако в 2016 году картофель и помидоры пострадали от болезней, и о хорошем урожае говорить не приходится.