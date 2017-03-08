Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Восточноевропейские дипломаты призвали Сенат США помочь их странам

Сенатор Линдси Грэм.

Сенатор Линдси Грэм.

Дипломаты из семи восточноевропейских стран выступили во вторник на заседании сенатского подкомитета комитета по финансам с призывом к американским законодателям поддержать их в противостоянии вмешательству в их дела со стороны России и сохранить санкции против Кремля.

«До тех пор, пока Россия не покинет украинскую землю, не должно быть никакого ослабления режима санкций, – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, – их необходимо расширить». Как сообщает информационное агентство Reuters, этот призыв поддержали послы Польши, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, оценившие действия России как «гибридную войну», в рамках которой Кремль использует кибератаки, пропагандистскую кампанию и угрозы применения силы. На вопросы членов подкомитета, который распределяет деньги, выделяемые на внешнеполитические программы госдепартамента, какая помощь им больше всего необходима, дипломаты упомянули средства обороны, включая вооружение.

Председатель подкомитета сенатор-республиканец Линдси Грэм, незадолго до заседания обсудивший с президентом Дональдом Трампом вопросы внешней политики, объявил дипломатам, что президент США, по его мнению, будет их хорошим союзником.

Back to top
XS
SM
MD
LG