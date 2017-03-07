Узбекистан направил в Таджикистан гуманитарную помощь

Колонна гуманитарной помощи из соседнего Узбекистана утром 7 марта пересекла КПП «Дусти» на таджикско-узбекской границе и въехала в Таджикистан.

Сообщается, что четыре «КамАЗа» с 60 тоннами продовольствия, стройматериалов и топлива на борту были оформлены баннерами с надписью «Гуманитарная помощь Таджикистану от узбекского народа».

Гуманитарный груз на границе встретили посол Узбекистана в Таджикистане Шохкасым Шохисламов, председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям РТ Рустам Назарзода, глава Комитета по госрезервам РТ Нурахмад Ахмадзода, представители МИД и других гсоударственных учреждений страны.

Узбекский дипломат обещал предоставить журналистам интервью в связи с данным событием. Ранее СМИ Узбекистана сообщили, что помощь пострадавшему от стихийных бедствий населению Таджикистану отправлена по поручению президента Шавката Мирзияева.