Пхеньян запретил гражданам Малайзии покидать КНДР

Власти Северной Кореи во вторник запретили гражданам Малайзии покидать территорию КНДР. В ответ Куала-Лумпур объявил о такой же мере в отношении северокорейских граждан, находящихся в Малайзии.

14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был отравлен брат северокорейского лидера Ким Чен Нам. Мужчине набросили на лицо платок с быстродействующим ядом. В причастности к убийству подозревают нескольких граждан КНДР. Эти люди, по словам главы полиции Малайзии Халида Абу Бакара, скрываются в посольстве Северной Кореи в Куала-Лумпуре. Всего по делу об убийстве Ким Чен Нама были задержаны четыре человека. Двоим подозреваемым, гражданкам Вьетнама и Индонезии, уже предъявлены обвинения. Им грозит смертная казнь.

После нападения в аэропорту власти Малайзии отменили безвизовый въезд на территорию страны для граждан Северной Кореи из соображений безопасности.

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна.