CIT: в Сирии погиб еще один российский военный – Василий Юрлин

Независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в социальных сетях сведения об очередном погибшем в Сирии российском военнослужащем. Им является житель Тольятти Василий Юрлин. Он погиб 20 февраля. Обстоятельства смерти россиянина неизвестны.

В Conflict Intelligence Team отмечают, что Юрлин, предположительно, служил в рядках незарегистрированной частной военной компании «Вагнера», поскольку официальных данных о том, что он в последние годы проходил службу в российской армии, нет. Отец погибшего в комментарии для РБК частично подтвердил эту информацию.