В Бишкеке встречаются главы правительств стран ЕАЭС

В Бишкеке стартует встреча премьер-министров стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в ходе которой планируется обсудить вопросы сотрудничества в рамках интеграционного объединения, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана. Для участия на встрече в Бишкек прибыли премьер-министры других четырех стран-участниц ЕАЭС.

Это премьер-министры Армении Карен Карапетян, Беларуси Андрей Кобяков, Казахстана Бакытжан Сагинтаев и России Дмитрий Медведев. Гостей в международном аэропорту «Манас» встречал первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

В понедельник в рамках работы заседания Евразийского межправительственного совета в Бишкеке премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев обсудил со своим кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым двусторонние отношения и сотрудничество в пограничной, транспортно-логистической и энергетической сферах.

Евразийский межправительственный совет призван обеспечивать реализацию и контроль за исполнением договоров и решений Высшего совета.

По сообщению пресс-службы премьер-министра Казахстана, сегодня планируется встреча премьер-министров стран ЕАЭС с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. По итогам встреч ожидается подписание ряда документов.

В ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения.