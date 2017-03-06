Сторонники Трампа провели митинги в его поддержку в 28 штатах

В 28 американских штатах сторонники президента Дональда Трампа провели митинги и шествия в его поддержку. Акции под названием «Марш за Трампа» (March 4 Trump) стали ответом на выступления против президента, которые регулярно проходят в разных городах США с момента его инаугурации.

В Вашингтоне около 150 человек прошли маршем к Белому дому. В Нью-Йорке около 200 активистов собрались у башни «Трамп-тауэр». Аналогичные демонстрации прошли в штатах Колорадо, Мичиган, Миннесота, Огайо и других. В Калифорнии несколько человек были задержаны после столкновений с противниками Трампа.

После вступления в должность Трампа в США проходят многочисленные акции протеста. В женском марше в день инаугурации, по данным организаторов, по всему миру участвовало около пяти миллионов человек. В конце февраля Трамп в Twitter'е призвал своих сторонников устроить аналогичный митинг в его поддержку.