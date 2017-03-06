Семеро россиян вошли в первую сотню богатейших людей мира

Агентство Bloomberg обновило индекс 500 самых богатых людей мира. По состоянии на 5 марта 2017 года, в первой сотне долларовых миллиардеров оказались семеро россиян:

Основной владелец «Норильского Никеля» Владимир Потанин – на 51 месте (16,6 миллиарда)

Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов – на 54 (16,5 миллиарда)

Глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг – на 62 (14,8 миллиарда)

Хозяин компании «Мегафон», издательского дома «Коммерсантъ» и десятка активов Алишер Усманов – на 70 (13,9 миллиарда)

Глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин – на 71 (13,9 миллиарда)

Акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман – на 74 (13,4 миллиарда)

Основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко – на 100 (11,6 миллиарда)

В списке также находятся владелец инвестиционного фонда "ОНЭКСИМ" Михаил Прохоров на 108 месте с 11,2 миллиардами, российский миллиардер Роман Абрамович на 118 месте с состоянием в 10,7 миллиардов, стремительно распродающий свою коллекцию искусства российских олигарх Дмитрий Рыболовлев – на 129 месте с 9,52 миллиардами, а также председатель совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) Виктор Рашников на 180 месте с состоянием в 7,39 миллиардов.

В топе списка – основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценивается в 85,6 миллардов.

Индекс Блумберга рассчитывается на основе стоимости акций а также отчетности компаний, в которых бизнесмены имеют доли.