Самой длинной улице Ташкента присвоено имя Ислама Каримова

Решением Кенгаша народных депутатов города Ташкента бывшая Узбекистанская улица переименована в улицу имени Ислама Каримова. Документ принят в рамках исполнения постановления президента Шавката Мирзияева «Об увековечении памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова», сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Улица Узбекистанская – это самая длинная улица в Ташкенте. Она соединяет пять районов столицы – Мирабадский, Юнусабадский, Яккасарайский, Шайхантохурский и Чиланзарский.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет после перенесенного инсульта.