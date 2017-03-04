Правозащитница Елена Урлаева записала видеообращение из психиатрической больницы (видео)
В видеообращении, которое 3 марта оказалось в распоряжении редакции «Озодлика», глава Правозащитного Альянса Узбекистана Елена Урлаева рассказывает о том, как сотрудники милиции, скрутив ей руки за спину, потащили и принудительно поместили в психиатрическую клинику. Ташкентская правозащитница оказалась в 1-й Ташкентской клинической психиатрической больнице 1 марта этого года.
На видеозаписи можно увидеть правозащитницу Елену Урлаеву, сидящую за столом в убогой комнате, которая предположительно может быть больничной палатой. На камеру она рассказывает о том, что была помещена в психиатрическую больницу против своей воли:
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«1 марта меня арестовала милиция, избили, порвали одежду, специально, чтобы я не была допущена на встречу 2 марта с представителями Всемирного банка, Международной организации труда, а также Международной организации Профсоюзов, в которой я должна была провозгласить в Ташкенте по ситуации с жертвами торговли, с хлопковым рабством. Меня незаконно обвинили, со мной были свидетели – политолог Камалиддин Зиятов, правозащитник общества «Эзгулик» Муталлиб Мирзаевич Шарипов, жена Камалиддина по имени Мадина, они все видели, как милиция вытаскивала меня из комнаты Зиятова, я там писала жалобы, мы абсолютно ничего не делали, был составлен клеветнический донос. В махалле «Лабзак» допустили ко мне провокаторов, в милиции надо мной издевались, они курили мне в лицо, оскорбляли, запрещали мне приезжать в дом Камалиддина Зиятова, всячески издевались, и в итоге вызвали психиатрическую бригаду», – говорит в своем видеообращении правозащитница Елена Урлаева.
Последнюю свою фразу Елена Урлаева произносит со слезами на глазах.
После изучения видеообращения ташкентской правозащитницы, репортер «Озодлика» связался по телефону с участковым инспектором милиции Батыром Шариповым, который насильно увез Урлаеву в психиатрическую больницу.
Однако инспектор милиции Шарипов заявил нашему репортеру, что «не применял физическую силу» к Елене Урлаевой.
По словам руководителя Узбекско-Германского форума по правам человека Умиды Ниязовой, 2 марта Елена Урлаева должна была принять участие на важной встрече с представителями Всемирного банка и Международной Федерации профсоюзов.
– 2 марта Урлаева должна была встретиться с Омбудсменом Международной финансовой корпорации Скоттом Адамсом (Scott T. Adams). К сожалению, эта встреча не состоялась. Насильственное удержание Елены Урлаевой в психиатрической больнице без каких-либо медицинских оснований является грубым нарушением медицинской этики. Она должна быть немедленно освобождена, а правительство Узбекистана должно прекратить использовать клиники, чтобы удерживать людей без решения суда, – сказала «Озодлику» Умида Ниязова.
Стоит отметить, что это не первый случай принудительного помещения Елены Урлаевой в психиатрическую больницу.
На протяжении долгих лет Елена Урлаева занимается мониторингом ситуации с использованием детского труда на хлопковых полях, изучает проблемы, связанные с экологией и другие нарушения с правами человека в Узбекистане.
Ранее узбекские власти несколько раз насильственно помещали ее в психиатрическую клинику.
В последний раз Елену Урлаеву поместили в психбольницу в марте 2016 года и выпустили только через три месяца.
До принудительной госпитализации в психиатрическую больницу 56-летняя Елена Урлаева была награждана премией Международного Форума Прав Трудящихся.
Впервые в психиатрическую больницу Елену Урлаеву поместили в 2000 году по решению Мирабадского межрайонного суда города Ташкента.
Однако после выписки из ташкентской психбольницы Елена Урлаева, не веря в объективность узбекистанских психиатров, отправилась в Москву для проведения независимой экспертизы, которая призналаее вменяемой и психически здоровой.
Власти Узбекистана различными способами борются с инакомыслием в стране. Один из распространенных способов, это когда независимых журналистов, правозащитников или оппозиционеров пытаются упрятать в «психушку». Наблюдатели считают, что власти независимого Узбекистана до сих пор используют так называему «карательную психиатрию» в политических целях, как это происходило в отношении инакомыслящих в СССР.
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