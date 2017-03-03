Главу Центральноазиатской службы Би-Би-Си не пустили в Узбекистан

Главу Центральноазиатской службы Би-Би-Си Хамида Исмаилова,прилетевшего 1 марта из Лондона в Ташкент, задержали в столичном аэропорту и в тот же день выдворили из Узбекистана. Об этом журналист сообщил на своей странице в Твиттер’е.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Центральноазиатской службы Би-Би-Си Хамид Исмаилов, трое его коллег, прилетевшие вместе с ним в Узбекистан, были впущены в страну.

Хамид Исмаилов является гражданином России и по этой причине имеет право на въезд в Узбекистан без визы.

Как сообщает интернет-издание Eltuz.com, месяц назад в Министерство иностранных дел Узбекистана был отправлен список делегации из Лондона, в котором значилась фамилия Хамида Исмаилова, и тогда узбекский МИД не высказал никаких возражений по поводу приезда журналиста.

Причина депортации из Узбекистана главы Центральноазиатской службы Би-Би-Си остается пока не ясной. После кровавых событий в Андижане в 2005 году узбекские власти закрыли офис Узбекской редакции Би-Би-Си в Ташкенте. Однако, по словам Хамида Исмаилова, до сегодняшнего дня он без каких-либо препятствий мог приезжать в Узбекистан.

Хамид Исмаилов является известным узбекским писателем, обладателем престижных премий на Западе. Его книги переведены на несколько иностранных языков.

С 1992 года он живет и работает в Лондоне.

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