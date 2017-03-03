Народный поэт просит Мирзияева не присваивать ташкентскому аэропорту имя Каримова

Народный поэт Узбекистана Жамол Камол (Камолов) обратился к президенту страны Шавкату Мирзияеву с просьбой отменить его указ о присвоении международному аэропорту Ташкента имени первого президента Ислама Каримова.

Об этом сообщил сайт Eltuz.com.

«На мой взгляд, документ об увековечивании памяти Ислама Каримова принят несколько поспешно», – пишет в своем обращении 77-летний поэт. Он считает, что среди объектов для увековечивания памяти «строителя справедливых демократических основ государства», каковым представляют Каримова чиновники, многовато «музеев, парков, вузов, памятников, организаций, улиц».

«Уместно ли такое (чрезмерное) почтение? Ко всему прочему, назвать его именем Ташкентский международный аэропорт – это уже слишком», – считает Жамол Камол.

Напомним, что 25 января этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова», согласно которому имя первого главы государства будет присвоено ряду учреждений и объектов страны.

Как говорится в постановлении Мирзияева, имя Каримова будет присвоено Ташкентскому государственному техническому университету, автомобильному заводу в Асаке, Дворцу искусств в Фергане, Ташкентскому международному аэропорту, а также центральным улицам в Каракалпакстане, городе Ташкенте и областях Узбекистана.

Кроме того, согласно постановлению президента, в Узбекистане ежегодно будет проводиться празднование дня рождения Каримова (30 января), а 2 сентября будет объявлено Днем памяти Первого президента.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов, правивший страной более 26 лет, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет в Ташкенте. Смерть Каримова наступила от кровоизлияния в мозг. Его похоронили в родном Самарканде.