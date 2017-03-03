Правозащитника Агзама Фармонова решили оставить в колонии «Жаслык»

1 марта этого года кассационная коллегия Верховного суда Каракалпакстана оставила без изменений приговор, вынесенный Амударьинским районным судом по уголовным делам в отношении правозащитника Агзама Фармонова.

Об этом «Озодлику» сообщил общественный защитник Агзама Фармонова Абдурахман Ташанов.

– Судебная коллегия по уголовным делам кассационной инстанции Верховного суда Каракалпакстана под председательством судьи Ташмуратова оставила без изменений приговор, вынесенный в отношении Фармонова 1 мая 2015 года. Тогда правозащитник был признан виновным по статье 221 («Неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания») УК Узбекистана и приговорен к 5 годам и 26 дням тюремного заключения. Суд отклонил все доводы адвоката и защитников. Хотя в жалобе были приведены все процессуальные нарушения в уголовном деле Фармонова, – говорит Абдурахман Ташанов.

Стоит отметить, что в отношении правозащитника Агзама Фармонова, который с 2006 года отбывает тюремное заключение в печально известной колонии «Жаслык», ни разу не был применен милосердный акт амнистии.

По словам Абдурахмана Ташанова, все жалобы, написанные правозащитником в Верховный суд, Генеральную прокуратуру и правительство Узбекистана, не доходят до адресата.

– Согласно судебно-правовой реформе, введенной в действие в соответствии с 5-летней государственной программой, объявленной президентом республики, теперь дело Агзама Фармонова в надзорном порядке может рассмотреть только Верховный суд Узбекистана. В настоящее время мы готовим жалобу в следующую инстанцию, но больших надежд на нее не возлагаем, – сказал «Озодлику» общественный защитник Агзама Фармонова Абдурахман Ташанов.

По словам жены правозащитника Озоды Якубовой, которая в последний раз навещала мужа в колонии «Жаслык» в ноябре прошлого года, администрация колонии позволила Фармонову пройти курс лечения болезни желудка. Состояние его здоровья удовлетворительное, сказала нашему радио жена правозащитника.

39-летний Агзам Фармонов считается одним из узбекских политзаключенных, отбывающий самый длинный срок тюремного заключения.

Он был обвинен в вымогательстве и в 2006 году приговорен к 9,5 годам тюремного заключения.

Однако международные и местные правозащитники считают уголовное дело в отношении Фармонова сфабрикованным.

В мае 2016 года, накануне окончания первого срока заключения, к тюремному сроку Агзама Фармонова были добавлены еще 5 лет и 26 дней.

В период с 2000 по 2006 год Фармонов возглавлял Сырдарьинское областное отделение Общества прав человека Узбекистана (ОПЧУ).

Он является отцом троих несовершеннолетних детей.

При использовании наших материалов ссылка на сайт радио «Озодлик» обязательна