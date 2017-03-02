Дубнов: Заявление Атамбаева, что он останется в политике – намек Кремлю

Заявление президента Алмазбека Атамбаева том, что он останется в политике после своего президентского срока, это намек Кремлю. Такое мнение выразил эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов.

«Алмазбек Атамбаев на встрече с Владимиром Путинном подтвердил, что он останется в политике после окончания своего срока в ноябре это года. На мой взгляд, он хочет внушить президенту России, что Москва на него может положиться, если она сделают ставку на человека, которого Атамбаев предложит в качестве будущего президента. Этот человек будут лоялен к России. Несмотря на то, что сам Атамбаев не будет в президентском кресле, он будет контролировать действия президента, поскольку останется в политике. Это наиболее уместное толкование. Таким образом, он хотел дать понять, что Путин может рассчитывать на продолжение политики, которое осуществляет Атамбаев», – сказал Дубнов.

Напомним, 28 февраля президенты Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин после встречи у узком формате провели пресс-конференцию, где кыргызский лидер заявил, что останется в политике после президентства.