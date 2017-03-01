Племянник Каримова выпущен из психиатрической больницы

Новость об освобождении Джамшида Каримова, родного племянника покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, распространила сегодня вечером пресс-служба офиса Представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова и СМИ Дуньи Миятович.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович приветствовала освобождение Джамшида Каримова.

«Я сердечно приветствую освобождение Каримова», сказала Миятович. «Это решение, принятое так вскоре после освобождения Мухаммеда Бекжановa, особенно позитивно; и я призываю власти освободить всех заключенных представителей средств массовой информации, в том числе Юсуфа Рузимурадова, Салиджона Абдурахманова и Дилмурода Сайида», – говорится в заявлении Дуньи Миятович.

49-летний независимый журналист из города Джизака Джамшид Каримов является родным племянником первого президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося от инсульта в начале сентября 2016 года.

2000-х годах он сотрудничал с такими известными изданиями, как Институт по освещению войны и мира (IWPR), «Арена», агентством «Фергана» и Uznews.net.

В первый раз Джамшид Каримов был арестован в сентябре 2005 года, впоследствии узбекский суд вынес решение о принудительном помещении журналиста в психиатрическую клинику.

В сентябре 2006 года Джамшид Каримов был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу в Самарканде. Осенью 2011 года его выпустили на свободу, но спустя два месяца он исчез из поля зрения общественности. В начале 2012 года стало известно о том, что по приказу властей племянник президента снова был помещен в больницу.

До своего ареста Джамшид Каримов успел опубликовать в Интернете ряд статей с критикой в адрес местных и центральных властей.

В ноябре 2016 года в беседе с «Озодликом» независимый журналист из Ташкента, главный редактор веб-сайта Asia-Terra Алексей Волосевич говорил о том, что встретился с 19-летней дочерью Джамшида Каримова Евгенией, со слов которой изучил судьбу джизакского независимого журналиста. Тогда Алексей Волосевич говорил нашему радио о том, что, несмотря на то, что со дня смерти президента Каримова прошло два месяца, Джамшид до сих пор не знает о смерти своего дяди.

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