В Кабуле прогремели взрывы, есть жертвы

В Кабуле в результате двух нападений с участием смертников, ответственность за которые взяло на себя движение «Талибан», погиб как минимум один человек, сообщают афганские официальные лица.

Наджиб Даниш, заместитель пресс-секретаря министерства внутренних дел Афганистана, сообщил, что смертник привел взрывное устройство в действие у входа в здание районной полиции в западной части Кабула в предполагаемой спланированной атаке, тогда как в округе завязалась перестрелка между полицией и вооруженными, число которых неизвестно.

Мохибулла Зир, сотрудник министерства здравоохранения Афганистана, сообщил, что погиб один человек и еще по меньшей мере 37 получили ранения. Недалеко от этого здания полиции расположено военное училище. Даниш сообщил, что проводится операция по зачистке.

Второй взрыв прогремел у здания национальной разведывательной службы. По информации Даниша, в результате этого нападения с участием смертника ранения получили по меньшей мере два человека.

Забиулла Муджахид, официальный представитель «Талибана», заявил об ответственности за оба эти нападения. Ранее это движение, которое стремится восстановить свой режим после его свержения в 2001 году, объявило о начале своего так называемого весеннего наступления.