Евросоюз будет отслеживать ситуацию по делу кыргызского оппозиционного политика

Европейский союз будет внимательно отслеживать ситуацию по делу задержанного лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») сообщила Мая Кочиянчич, пресс-секретарь Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

«Мы ожидаем, что все процедуры будут проходит согласно международным стандартам. Президент Алмазбек Атамбаев во время недавнего визита в Брюссель убедил лидеров ЕС, что Кыргызстан уважает высокие стандарты демократии и приложит все усилия для проведения открытых и честных президентских выборов. Для нас очень важно наблюдать за происходящими в республике процессами. Если в вопросе задержания депутата Текебаева имеется политическая подоплека, это может создать угрозу развитию демократии в стране», – сказала Мая Кочиянчич.

Напомним, ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ заявила, что внимательно следит за ситуацией вокруг дела лидера кыргызской оппозиционной фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Напомним, Текебаев 28 февраля решением Первомайского районного суда города Бишкека был водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он задержан по заявлению российского предпринимателя Леонида Маевского, который заявил, что в 2010 году передал Текебаеву один миллион долларов для содействия в покупке акций компании «Мегаком».

25 февраля 2017 года Генпрокуратурой Кыргызстана в отношении Омурбека Текебаева и других лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.303, ч.1 (Коррупция) и ст. 166, ч.4, п. 2 и 3 (Мошенничество) УК КР.