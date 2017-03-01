Ташкент приглашает на свой рынок турецких предпринимателей, но те пока не торопятся приехать в Узбекистан

Официальная делегация Узбекистана во главе с вице-премьером Рустамом Азимовым продолжает встречи с официальными лицами Анкары и турецкими предпринимателями. Как сообщил «Озодлику» чиновник, непосредственно информированный о ходе этих переговоров, делегация Азимова, которой Мирзияев поручил вернуться обратно с большими инвестициями и кредитами, пока не смогла добиться конкретных результатов.

Главная цель – это инвестиции

– Визит проходит хорошо. 27 февраля встреча с президентом Эрдоганом прошла очень красиво. Уже можно говорить о начале восстановления узбекско-турецких отношений, – сообщил «Озодлику» узбекский чиновник, информированный о ходе переговоров в Стамбуле.

Как стало известно нашему радио со слов собственных источников, официальная делегация Узбекистана прибыла в Турцию в целях привлечения инвестиций для развития пяти конкретных отраслей.

– Первое предложение – это создание совместных фармацевтических предприятий. Поэтому в состав узбекской делегации вошел глава фармацевтической отрасли страны. Кроме того, узбекская сторона предложила привлечь инвестиции крупных турецких предприятий для развития кожно-галантерейного производства, создания предприятий по производству товаров бытовой химии и текстиля. Каждый день в 11 часов ночи Мирзияев проводит селекторное совещание с министрами и послами, требуя от них привлечения иностранных инвестиций. Поэтому Азимов любыми способами пытается зазвать турецких инвесторов в Узбекистан, – сообщил «Озодлику» узбекский чиновник.

27 февраля на Ассоциации турецких предпринимателей в Стамбуле была представлены инвестиционная программа узбекского правительства, на которой делегация Ташкента попыталась заверить турецких предпринимателей об улучшении инвестиционного климата в Узбекистане, в частности, подробно объяснила о начале создания нескольких свободных экономических зон в стране.

Лед еще тронулся

Несмотря на то, что переговоры с правительством и предпринимателями Турции проходят в теплой атмосфере, как стало известно «Озодлику», пока ни официальная Анкара, ни турецкие предприниматели не дали узбекской стороне конкретного ответа по предоставлению кредитов либо вложения инвестиций.

Несмотря на то, что делегация Узбекистана пыталась заверить Анкару в том, что в стране для турецких предпринимателей будут созданы все условия, в том числе предоставлены визы и права на конвертацию, а также налоговые и таможенные льготы на территории свободных экономических зон, кажется, что на этот раз Азимов вернется в Ташкент с пустыми руками, говорит источник «Озодлика».

– Пока еще существуют некоторые стереотипы, оставшиеся от прежнего президента. Турки пока не торопятся прибежать со своими инвестициями в Узбекистан. Для этого потребуется время – необходимо несколько раз съездить друг к другу в гости, посидеть за пловом. Каждую неделю к крупным турецким предприятиям с разных стран приезжают делегации с просьбой о предоставлении инвестиций. К ним приезжают из Африки, Сирии, других арабских стран, из Балкан, все они просят у них деньги. Единственное наше отличие – это то, что мы находимся в Центральной Азии. Они считают Узбекистан своей исторической родиной и поэтому проявляют к нам небольшой интерес, – говорит нашему радио узбекский чиновник, приближенный к узбекской делегации в Стамбуле.

Почему турецкие инвесторы не спешат вернуться в Узбекистан?

После того, как в 2011 году Ташкент обвинил руководство турецкого предприятия Güneş Tekstil​, которое начало свою деятельность в этой стране в 2003 году, в совершении тяжких экономических преступлений, турецкая компания была вынуждена оставить в Узбекистане свои инвестиции в 60 миллионов долларов и покинуть страну.

С 2013 года глава Güneş Tekstil Вахид Гюнеш​, открывший в Ташкенте сеть супермаркетов Turkuaz, обратился в ряд международных арбитражных судов с исками против правительства Узбекистана. Решения по его искам должны выйти к концу этого года.

В беседе с репортером «Озодлика» турецкий предприниматель Вахид Гюнеш говорит о том, что его пригласили принять участие в работе узбекско-турецкого инвестиционного форума, который состоялся 27 февраля в Стамбуле, но он отказался принять это приглашение. Он не уверен, что после визита Рустама Азимова в Стамбул, крупные турецкие предприятия поспешат поехать в Узбекистан.

– Я могу повторить это несколько раз – турецкие инвесторы не поедут в ближайшее время в Узбекистан. Потому что все они знают, что случилось с турецкими предпринимателями, которые, поверив в Каримова, вложили свой капитал в узбекский рынок. Сегодня Азимов может возложить всю вину на покойного Каримова и пообещать туркам, что в Узбекистане у них все будет хорошо, но ему никто не поверит. Для восстановления доверия необходимо изменить политику, бизнес и экономическую систему в Узбекистане. Однако таких изменений в этой стране пока не наблюдается, – сказал «Озодлику» турецкий предприниматель Вахид Гюнеш.

Бесславная история турецких инвестиций в Узбекистане

Турция была не только первой страной, признавшей независимость Узбекистана, но и страной, которая одной из первых пришла со своими инвестициями на узбекский рынок.

Одна из самых крупных компаний в Турции Koç Holding в ноябре 1996 года подписала с правительством Узбекистана соглашение о создании совместного предприятия и начала строить в Самарканде завод SamKochAvto, специализирующийся на производстве автобусов и грузовых автомобилей. Турецкая сторона инвестировала в строительство завода 100 миллионов долларов США.

На открытии завода, которое состоялось 19 марта 1999 года, приняли участие тогдашний премьер-министр Турции Сулейман Демирель и ныне покойный президент Узбекистана Ислам Каримов, которые заявили, что в Узбекистане осуществляют свою деятельность более 300 узбекско-турецких совместных предприятий и более 30 турецких предприятий инвестировали в узбекскую экономику.

​Однако в 2006 году, по неизвестным общественности причинам, узбекская акционерная компания «Узавтосаноат» забрала у турецкой Koç Holding ее долю в СП. Затем узбекские власти переименовали завод в «СамАвто» и продали долю в СП инвесторам из Японии, Южной Кореи и Германии.

Другие турецкие инвесторы также не смогли долго задержаться на узбекском рынке. После ухудшения отношений между Ташкентом и Анкарой, в отношении многих турецких компаний в Узбекистане были выдвинуты уголовные обвинения, после чего они были вынуждены покинуть эту страну.

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